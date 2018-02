Totaal vier gewonden na geweldincident in woning Arnhem

Drie gewonden in woning Gemertstraat

'In de woning werden drie gewonde personen aangetroffen. Alle drie zijn met nog onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.

Nog een gewonde in woning Heeswijkstraat

In een woning aan de Heeswijkstraat werd even later een gewonde man aangetroffen. Mogelijk was hij betrokken bij het incident aan de Gemertstraat. Ook hij is overgebracht naar het ziekenhuis. 'Een onderzoek, waaronder forensisch onderzoek en een buurtonderzoek, is opgestart. Hieruit moet blijken wat er precies gebeurd is', aldus de politie. Bij het incident werd ook nog een Mobiel Traumatisch Team (MMT) opgeroepen die met een traumahelikopter ter plaatse kwam.