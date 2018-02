Kassamedewerkster supermarkt verduisterde ruim halve ton

Een 30-jarige vrouw, die als kassamedewerkster bij een supermarkt in 's-Hertogenbosch vanwege haar functie bevoegd was de kluis te openen en de kassa op te maken, heeft tussen januari 2012 en juni 2015 veelvuldig geld uit de kluis gehaald voor het totaalbedrag van in ieder geval 54.850,- euro. Dit heeft de rechtbank Den Bosch vrijdag bekendgemaakt.