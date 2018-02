Agenten stuiten op 5 kilo pure cocaïne in woning

Afgelopen woensdag hebben rechercheurs van de districtsrecherche en het Flexteam, na een in januari gestart onderzoek naar handel in verdovende middelen, in een woning in Zoetermeer ondermeer 5 kilo pure cocaïne aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdag.

Aanhouding 31-jarige verdachte

'Ook werd in een auto in Zoetermeer een 31-jarige Zoetermeerder aangehouden', aldus de politie. Nadat agenten de 31-jarige op het spoor kwamen, bleek dat hij veelvuldig handelde in drugs. De man verbleef regelmatig in Den Haag. Agenten hielden de verdachte in een auto in Zoetermeer aan.

Woning doorzocht

Daarna doorzochten agenten een woning in Den Haag en troffen daar ruim 5 kilo pure cocaïne, met een straatwaarde van ruim 550.000,- euro en een geldbedrag van 57.000,- euro. Dit is allemaal in beslag genomen. Ook namen agenten een auto, een duur merkhorloge en nog wat andere kostbare goederen in beslag. De verdachte zit vast en wordt op vrijdag 9 februari voorgeleid voor de rechter-commissaris.