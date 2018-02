CNV: 4,35% loonsverhoging voor style- en knipwerk

Eerste loonaanpassing sinds juni 2016

'Per mei aanstaande 2,5% en in januari nog eens 1,85% krijgen de hairstylers erbij. Dat lijkt misschien niet veel voor een tweejarige cao. Maar sinds juni 2016 was er al geen loonaanpassing meer geweest', verduidelijkt onderhandelaar Willem Kruithof van CNV Vakmensen het cao-akkoord.

Tien onderhandelingrondes

Sinds november 2016 werd er in tien rondes onderhandeld met werkgeversorganisatie ANKO over een nieuwe cao Kappers; telkens zonder resultaat. In de laatste week van 2017 wist CNV Vakmensen het onderhandelingsproces los te wrikken en de werkgevers te verleiden tot een nieuw, beter eindbod. Dit eindbod is deze week door de leden akkoord bevonden.

Opleidingsvouchers

Een belangrijk moment volgens Kruithof: 'Want naast de loonsverhoging - eindelijk – hebben we afgesproken dat er opleidingsvouchers beschikbaar komen van minimaal 400 en maximaal 500 euro. Die na- en bijscholing vindt CNV Vakmensen uitermate belangrijk. Daarmee wordt de kwaliteit van de sector, en daarmee de aantrekkingskracht verhoogd. Die aantrekkingskracht begint ook al in de stagevergoedingen overigens, die eveneens stijgen met dezelfde cao-percentages.'

Nieuw loongebouw

De kappersbranche krijgt een nieuw loongebouw, als gevolg van de nieuwe functiebeschrijvingen. Kruithof: 'Beter maatwerk in de beloning, waarbij uitgangspunt voor CNV Vakmensen altijd was dat niemand er op achteruit mocht gaan.

Werktijdenproef

Met uitzondering van de drukke periode voor Kerst kunnen werkgever én werknemer in deze nieuwe cao de voorkeurswerktijd bepalen. Kruithof: 'Het lijkt wellicht niet bijzonder dat je als hairstylist drie vrije dagen kan aanwijzen per jaar. Maar in de kapperswereld betekent dit dat je zelfs een vrije zaterdag kunt krijgen als je dat tenminste 24 uur van tevoren hebt aangevraagd. Die gelegenheid was er nog niet op cao-basis.'