Rechtstreekse trein vanaf april van Londen naar Rotterdam

Begin april start Eurostar zijn nieuwe verbinding van Londen naar Rotterdam en Amsterdam. Londen Rotterdam duurt 3 uur en 1 minuut, naar Amsterdam doen treinreizigers er 40 minuten langer over.

Met het tarief van 40 euro voor een enkeltje hoopt Eurostar de concurrentie aan te gaan met de prijsvechters in de luchtvaartbranche.

Hogesnelheidstreinen stoten tot 90% minder koolstof uit dan vliegtuigen

De milieuvoordelen van reizen per hogesnelheidstrein tegenover het vliegtuig zijn aanzienlijk. Een Eurostar-reis van Londen naar Parijs levert 90%2 minder broeikasgassen op dan een korte-afstandsvlucht op diezelfde route, en produceert minder koolstof per passagier dan een enkele autorit van centraal Londen naar Heathrow Airport3. Een enkele reis per trein tussen Londen en Brussel stoot tienmaal minder CO2 uit dan een vlucht op die afstand.



Jaarlijks nemen meer dan 4 miljoen reizigers het vliegtuig tussen Londen en Amsterdam. Voor het milieu is de nieuwe hogesnelheids-treinverbinding tussen Londen en Amsterdam dan ook een meer logische keuze, aldus Eurostar-baas Nicolas Petrovic.