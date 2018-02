Brandweer redt brandweer met andere ladderauto

Doordat de ladderwagen van de brandweer uit Den Bosch dienst weigerde werd een hoogwerker uit Veghel gealarmeerd. De situatie was op dat moment gelukkig onder controle gezien dit voor de nodige vertraging zorgde. Nadat deze ter plaatse was kon het schoorsteenkanaal schoon geveegd worden en daarmee de brand gedoofd worden. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Naast de brandweer kwam ook de politie ter plaatse. Rond 19.00 uur was de klus geklaard en keerde de brandweer huiswaarts.