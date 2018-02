Vijf jaar en TBS voor misbruik zeven meisjes

Het OM Noord-Nederland eiste vanmiddag in de Rechtbank in Groningen een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar tegen een 46-jarige-man uit Groningen. Hij wordt ervan verdacht zeven jonge meisjes seksueel te hebben misbruikt. Naast de gevangenisstraf eiste de officier TBS met dwangverpleging.

Verwijt

Het OM verwijt de man dat hij misbruik heeft gemaakt van jonge meisjes die in een kwetsbare positie verkeerden. Het misbruik vond plaats in de woning van verdachte. Het OM is van mening dat verdachte een ontoelaatbare inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit van de slachtoffers. De impact op hen is groot.

TBS

Deskundigen zijn van oordeel dat er bij de verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Door deze stoornis vormt verdachte een groot gevaar voor de veiligheid van de maatschappij.

En dit gevaar kan naar het oordeel van de deskundigen alleen door middel van een behandeling in het kader van een TBS maatregel met dwangverpleging op verantwoorde wijze worden beteugeld.