Auto komt op boom tot stilstand in Haaren

Ondanks dat het voertuig totaal werd verwoest kon de bestuurder heelhuids het voertuig verlaten. Wel is hij voor controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder kwam uit de richting van Haaren en reed richting Esch toen het ter hoogte van de Heesakker mis ging. De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer. De brandweer assisteerde de bergingsdienst met het bergens van het wrak en viste ook onderdelen van de auto uit de deels bevroren sloot. De hulpverleners spraken van geluk dat er aan de bijrijderskant van het voertuig niemand zat want die had het wellicht niet meer na kunnen vertellen. Rond 23.15 uur was de weg weer vrij voor het verkeer.