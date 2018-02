Nederlandse politie in buitenland op jacht naar drugs

De Nederlandse recherche slaat de vleugels uit in de rest van de wereld om de gigantische cocaïnesmokkel naar ons land in te dammen.

In samenwerking met de Verenigde Staten gaat Nederland op jacht naar drugsbaronnen in Colombia, zo meldt de Telegraaf zaterdag. Hoofd van de landelijke recherche Wilbert Paulissen, zegt in de krant dat hij het drugsprobleem bij de bron wil gaan aanpakken, dat in samenwerking met de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration (DEA).

In de afgelopen twee jaar werd er een recordhoeveelheid van 80.000 kilo cocaïne onderschept in Nederland. In Amsterdam woedt er al jaren een meedogenloze onderwereldoorlog in de stad. Daarbij viel ook een reeks onschuldige slachtoffers door vergissingen van huurmoordenaars. Het draait allemaal om drugshandel.

Om dit aan te pakken, wil de recherche de problematiek bij de leveranciers in Zuid-Amerika gaan aanpakken. 'Oftewel niet wachten tot de drugs in Nederland en België aankomen, maar al in de bronlanden tegenhouden.'

De recherche wil in de strijd gaan samenwerken met landen als Spanje en Panama, waar criminelen hun financiële zaken afhandelen. Maar ook Dubai staat op de agenda omdat de recherche vermoed dat kopstukken uit de onderwereld hun zaken regelen.