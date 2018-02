Twee dronken tieners onderkoeld op straat aangetroffen tijdens carnavalviering

In Etten-Leur hebben agenten vrijdagavond twee tieners onderkoeld op straat gevonden.

Het tweetal lag op de Leurse Dijk en hadden de nodige sterke drank op, aldus wijkagent Ruub Tromp op twitter. "Ze hadden een lichaamstemperatuur van 34 graden". Een van de twee was nog aanspreekbaar, maar de ander was buiten bewustzijn. Het tweetal is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De agenten wisten via-via te achterhalen wie de kinderen waren.