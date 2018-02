Politie haalt carnavalsvierders met getrokken wapens van snelweg

Na zo’n vuurwapenmelding treden bij de politie gelijk allerlei veiligheidsprocedures in werking. De auto die was gezien in Nieuwegein kreeg in Werkendam een stopteken. De agenten pasten de BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) toe, boeiden de inzittenden en namen het wapen in beslag. Na de aanhouding bleek het te gaan om een speelgoedwapen en om twee mannen op weg naar carnaval.