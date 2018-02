Gewonde bij steekpartij in Boxtel

In Boxtel is zaterdagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij.

Het slachtoffer werd aangetroffen aan de Kasteellaan. De politie vermoedt dat de man is neergestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht.De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Van een dader ontbreekt nog ieder spoor.