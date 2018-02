Verdachte aangehouden na steekincident in Boxtel

In Boxtel is zaterdagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Nog diezelfde avond heeft de politie een verdachte man uit Tilburg aangehouden

Van een melder kregen wij zaterdagavond kort voor 21.30 uur te horen dat op de Stationsstraat in Boxtel een gewonde man was aangetroffen. De 34-jarige man uit Sint-Michielsgestel bleek het slachtoffer te zijn van een steekincident. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische assistentie te verlenen en het slachtoffer werd vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij ligt nog in het ziekenhuis en werd behandeld aan zijn verwondingen.

Sporenonderzoek en aanhouding

Onze specialisten van de forensische ondersteuning hebben zaterdagavond ter plaatse direct een uitgebreid sporenonderzoek gedaan. En uiteraard werd een zorgvuldig buurtonderzoek in de omgeving uitgevoerd. Dat leidde kort voor middernacht tot de aanhouding van een 22-jarige verdachte uit Tilburg in een woning aan de Stationsstraat in Boxtel. De aangehouden man en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar. De verdachte zit vast op het politiebureau en wij onderzoeken wat er precies is gebeurd.