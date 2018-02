Code geel: KNMI waarschuwt voor gladheid

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor kans op lokale gladheid in de loop van de avond

In de loop van zondagavond kan het plaatselijk glad worden door winterse neerslag. In de nacht en maandagochtend kan het glad zijn door bevriezen van natte weggedeelten.

De kans op winters buien blijft in het noordoosten de hele dag mogelijk, waardoor de gladheid aanblijft. In de rest van het land zal de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnen.