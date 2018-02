Politie onderzoekt dood man Claes de Vrieselaan

Op de Claes de Vrieslaan in Rotterdam is zondagmorgen het lichaam van een man gevonden. Hij was vanuit een hoger gelegen woning naar beneden gevallen. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

Een getuige belde even voor drie uur zondagochtend de politie omdat een man met een hoofdwond op de Claes de Vrieselaan lag. Agenten troffen een overleden man die vanuit een appartement naar beneden was gesprongen of gevallen.

In de woning van waaruit de man gesprongen of gevallen is, was nog een man aanwezig. Omdat agenten een misdrijf wilden uitsluiten is een onderzoek gestart. De man is aangehouden om zijn verhaal te horen op het bureau. De Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek verricht in de woning. Ook zal de politie buurtonderzoek houden op zoek naar mogelijke getuigen.