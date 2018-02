Dode in Warfhuizen mogelijk misdrijf

In het Groningse Warfhuizen is zondagmiddag een overleden persoon aangetroffen in een woning. De politie sluit een misdrijf niet uit.

Nadat de politie de woning aan de Baron van Asbeckweg binnen ging, trof men een persoon aan in de woning. Deze is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de persoon.

De politie heeft het rondom de woning afgezet en is een sporenonderzoek begonnen in en rond de woning. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.