Zwaargewonde bij explosie in flatwoning Venlo

In een flatwoning in Venlo heeft zich zondagmiddag een explosie voorgedaan. Hierbij is een persoon zwaargewond geraakt

De explosie vond rond kwart voor vier plaats op de derde verdieping van de flat aan de Harry Meijerstraat.

Hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt en troffen het zwaar gewonde slachtoffer aan. Deze is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Door het aanwezige ambulancepersoneel zijn enkele bewoners nagekeken omdat zij rook had ingeademd.

De rest van woningen in de flat zijn ontruimd. Men bekijkt of en wanneer de bewoners weer terug hun woning in kunnen. Het is nog niet duidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft.