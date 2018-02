OM gaat harder optreden tegen asociale vliegtuigpassagiers

In 2017 hebben 985 vliegtuigpassagiers zich schuldig gemaakt aan ernstige overlast.

Dat is een toename van 37 procent ten opzichte van 2015 en een verdubbeling ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit cijfers die het Algemeen Dagblad heeft opgevraagd bij de Inspectie voor leefomgeving en Transport.

Vanwege deze situatie luidt landelijk officier voor alle luchtvaartzaken, Frances Schlingemann, de noodklok. Tegen de krant zegt ze: 'Onhandelbare passagiers kosten zoveel tijd en energie dat de crew geen oog meer kan hebben voor de veiligheid in het vliegtuig.' Er bestaat namelijk een groot risico dat andere passagiers zich ermee bemoeien en dat de situatie volledig uit de hand loopt. Schlingemann is een offensief begonnen tegen de asociale vliegtuigreizigers. Schlingemann: 'Ik ben de eerste die een offensief is begonnen tegen passagiers die zich misdragen door ze meteen voor te geleiden.'

Asociale vliegtuigpassasiers kunnen dankzij de invoering van het snelrecht direct na aankomst worden voorgeleid, waarbij zij een boete krijgen of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen.