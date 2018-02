Grote brand op industrieterrein in Vlijmen, eigenaar pand en drie collega's naar ziekenhuis

De brand brak rond vijf uur uit, bij een opslagruimte naast Riant Verhuur. Dit meldt onder meer Omroep Brabant maandag. Het bedrijf houdt zich bezig met verhuur en verkoop van bouwmaterialen en feestartikelen.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Ten tijde dat de brand uitbrak, was er niemand in het pand aanwezig. Er kwamen verschillende korpsen om het vuur te bestrijden. Zes woningen zijn ontruimd en tien mensen zijn opgevangen. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. Er werd een NL Alert verstuurd, maar rond kwart over zeven kon het sein brand meester worden gegeven, zo meldt de lokale omroep.

De eigenaar van Riant Verhuur heeft nog geprobeerd het vuur te blussen, zo meldt het Brabants Dagblad. De man heeft daarbij rook ingeademd en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook drie collega's zijn voor controle opgenomen. Zij ademden allemaal rook in.