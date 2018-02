Man zwaar gewond na ernstige mishandeling in woning Heeze

Zondagavond is een 42-jarige man zwaar gewond geraakt na een ernstige mishandeling in een woning aan de Warande. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. De politie heeft ter plaatse een verdachte aangehouden. Het gaat om een 43-jarige man uit Heeze.

De politie gaat vandaag in de woning sporenonderzoek doen. Er is nog veel onduidelijk over de precieze toedracht. De melding kwam omstreeks 22.20 uur bij de politie binnen. In de woning heeft zij de verdachte aangehouden. Hij is ingesloten. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en/of poging doodslag.