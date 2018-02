Jort Kelder nieuwe presentator Buitenhof

Dit hebben de omroepen achter Buitenhof, VPRO, AVRO/TROS en BNN/VARA, bekendgemaakt. Hagens gaat met zijn zeilboot een reis naar Suriname maken.

Het is een opmerkelijke keuze, want vergeleken bij de andere presentatoren is Jort Kelder een flamboyant type en bovendien heeft hij een rechtse signatuur. In de media zegt de 53-jarige journalist dat hij zich 'gevleid, maar vooral uitgedaagd voelt, om een jaartje deel uit te mogen maken van dit instituut op de zondagmiddag.'

Tegen nu.nl : 'Naast het maken van lichtvoetige programma’s voor de publieke omroep, koesterde ik al langer de wens mij op het goede gesprek te storten. Dat poog ik nu al wekelijks op NPO Radio 1 met dr Kelder en Co en hoop ik straks ook met volle inzet voor Buitenhof te doen.'

Buitenhof is een discussieprogramma dat iedere zondag te zien is om 12.10 uur op NPO1.