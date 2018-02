Nieuwe filtermethode drinkwater moet medicijnresten opvangen

Waterschappen lopen tegen het probleem van medicijnresten in het rioolwater aan en daarom heeft het kabinet 30 miljoen euro vrijgemaakt om hen te helpen zuiveringsinstallaties te bouwen om nieuwe filtertechnieken in de praktijk te testen. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maandagmiddag bekendgemaakt.

Waterschap Aa en Maas

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte maandag tijdens een waterconferentie bekend dat zij het Brabantse waterschap Aa en Maas hierbij als eerste gaat steunen. Het waterschap krijgt 400 duizend euro voor een vernieuwende zuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel, waarmee medicijnresten op een relatief eenvoudige manier uit het water kunnen worden gefilterd.

Jaarlijks 140.000 kilo medicijnresten

Van Nieuwenhuizen: ‘Jaarlijks belandt er nu nog 140 duizend kilo aan medicijnresten in ons water. Hoewel ziekenhuizen en apotheken al forse stappen zetten, zodat minder resten in het riool verdwijnen, is dat slechts een deel van de oplossing. Alleen als medicijnresten ook uit het afvalwater worden gefilterd, komt dit niet meer terecht in onze sloten en rivieren. Voor waterschappen die extra hun nek willen uitsteken heb ik 30 miljoen euro beschikbaar, waarmee zij snel nieuwe installaties kunnen bouwen.’

Proefproject Aa en Maas

De zuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel zuivert rioolwater en loost het daarna op de rivier de Aa, dat vanuit daar richting de Maas stroomt. Omdat het Maaswater wordt gebruikt als drinkwaterbron, is het van belang dat er niet te veel medicijnresten in zitten.

UV-H202 techniek

Het waterschap Aa en Maas gaat het komend jaar onderzoek doen of met een extra zuivering meer medicijnresten uit het water te halen zijn, voordat het wordt geloosd op de Aa. In de proefinstallatie wordt met de UV-H202 techniek uitgetest of het lukt om tot tachtig procent medicijnresten uit het water te filteren door gebruikmaking van ultraviolet licht in combinatie met waterstofperoxide.

Toenemend medicijngebruik

Het geneesmiddelgebruik zal blijven toenemen, voornamelijk door de vergrijzing van de bevolking. Omdat het lichaam medicijnen niet altijd volledig opneemt of afbreekt, komen resten via het toilet in het rioolwater terecht. Omdat niet alle medicijnresten nu uit het rioolwater te zuiveren zijn, stroomt dit via de rioolzuiveringsinstallaties gewoon naar het oppervlaktewater. Als geen nieuwe technieken worden gevonden voor zuivering, dan kan de opeenhoping van medicijnresten een probleem worden voor vissen en op den duur zal het ook steeds kostbaarder worden om kraanwater te zuiveren.