Man trapt jongetje (2) hard tegen zijn rug

Een 2-jarig jongetje is maandagochtend in Rosmalen in zijn rug getrapt door een onbekende man. 'Het voorval gebeurde toen de moeder even stil stond met haar zoontje omdat zij wilde oversteken naar de parkeerplaats', zo meldt de politie die op zoek is naar de man en getuigen zoekt.