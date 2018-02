Ex-militair veroordeeld na schending ambtsgeheim

Een 53-jarige ex-militair uit Amstelveen is maandag veroordeeld voor schending van zijn ambtsgeheim. De man krijgt een gevangenisstraf van 106 dagen – gelijk aan het voorarrest - en een taakstraf van 80 uur, zo liet de militaire kamer in Arnhem maandag weten.

Computersystemen geraadpleegd

Tussen november 2013 en oktober 2015 maakte de man zich – tijdens het zijn werkzaamheden op Schiphol - schuldig aan schendig van zijn ambtsgeheim. Hij vroeg meerdere keren informatie op uit systemen die niet noodzakelijk was voor het uitvoeren zijn werk. Vervolgens gaf hij die informatie door aan criminelen. Het was de man bekend dat het ging om geheime informatie, die niet aan derden mag worden verstrekt.

Vertrouwen geschonden

De militaire kamer neemt het de man zeer kwalijk dat hij misbruik maakte van zijn positie als militair en het in hem gestelde vertrouwen heeft geschonden. Hij heeft met het doorspelen van de geheime informatie criminelen geholpen. De militaire kamer gaat niet uit van een situatie waarin de man zodanig onder druk is gezet om de informatie op te vragen, dat hij daar geen weerstand aan kon bieden.

Strafbepaling

De officier eiste een gevangenisstraf van 12 maanden. Het gaat hier om een ernstig feit, waarvoor de militaire kamer een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend vindt. De militaire kamer legt echter een andere straf op, omdat zij rekening houdt met een aantal omstandigheden. Allereerst is de man niet eerder voor een strafbaar feit veroordeeld. Verder is de man door dit feit zijn baan kwijtgeraakt.

Taakstraf 80 uur

Ook neemt de militaire kamer mee dat de man zijn leven inmiddels weer goed op de rit heeft en een nieuwe baan heeft gevonden. Tot slot gaat het hier om een relatief oud feit, dat eerder op zitting had moeten worden ingepland. Kijkend naar de voorgaande omstandigheden vindt de militaire kamer het niet wenselijk dat de man weer terug moet naar de gevangenis. In plaats daarvan legt zij een gevangenisstraf op die gelijk is aan het voorarrest, met daarnaast een taakstraf van 80 uur.