Fietser in coma na aanrijding IJdoornlaan

Afgelopen zaterdagavond heeft er een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden op de IJdoornlaan waarbij een fietser met ernstig letsel en in kritieke toestand naar een ziekenhuis is overgebracht. Dit meldt de politie maandag

Coma

'Omstreeks 19.30 uur vond het ongeval plaats ter hoogte van de kruising met de Jisperveldstraat. Bij deze aanrijding was een witte auto betrokken. Het slachtoffer ligt als gevolg van deze aanrijding nog in coma', aldus de politie.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen. Als iemand iets gezien heeft of meer weet over dit ongeval, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.