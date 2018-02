Celstraffen geëist voor uitbuiting wasserij Zaandam

Maandag heeft het Functioneel Parket voor de rechtbank van Amsterdam celstraffen van 24 maanden geëist tegen 4 verdachten. 'Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben zij zich schuldig gemaakt aan arbeidsuitbuiting en valsheid in geschrifte in hun wasserij in Zaandam', zo meldt het OM maandag.

Vluchtelingen

De verdachten hebben vooral Syrische vluchtelingen en statushouders onder erbarmelijke omstandigheden laten werken in hun wasserij. De werknemers kregen weinig tot geen loon of reiskosten betaald waardoor zij genoodzaakt waren in de wasserij te slapen, in de stellingen zonder matras. Zij verbleven hier dag en nacht in een omgeving met temperaturen ver boven de dertig graden, zonder enige wasgelegenheid.

Muizen en elektrocutiegevaar

Er liepen muizen rond en de arbeidsomstandigheden waren gevaarlijk. Zo was er elektrocutiegevaar, valgevaar door losstaande stellingen, niet juist opgeslagen gevaarlijke stoffen en de werknemers droegen geen beschermende kleding terwijl zij aan het werk waren met hete onderdelen van bijvoorbeeld een grote strijkmachine. Met camera’s hielden de verdachten de werknemers in de gaten.

Ernst van de feiten

Arbeidsuitbuiting is een ernstig feit. De verdachten wisten dat ze werkten met vluchtelingen die zich veel minder goed konden verzetten tegen de werkomstandigheden dan Nederlands sprekende werknemers. Vluchtelingen die dachten dat ze na alle ellende in hun thuisland eindelijk in een beschaafd land waren terecht gekomen waar mensenrechten wel worden gerespecteerd. Het bleek niet zo te zijn.

Valsheid in geschrifte

Ook de valsheid in geschrift is een ernstig feit. Door geen loon- of salarisadministratie en arbeidscontracten in de boekhouding op te nemen werd de werkelijke gang van zaken in de wasserij buiten het zicht gehouden van controlerende instanties en kon het misbruik plaatsvinden en doorgaan.

Concurrentievervalsing

Ook wordt de verdachten concurrentievervalsing verweten. Structureel werden regels niet nageleefd, geen lonen uitbetaald en geen premies afgedragen. Door deze handelswijze konden verdachten onder de prijs werken. Branchegenoten die wel conform de regels werken hebben aanzienlijk hogere loonkosten en kosten om hun werknemers in een veilige werkomgeving te laten werken.

Strafeis

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden voor alle vier de verdachten vindt de officier van justitie ook op zijn plaats. De rechtbank doet op 22 maart 2018 uitspraak.