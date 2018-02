Forse stijging anonieme tips over productie en handel harddrugs

Meld Misdaad Anoniem (M.) ontving in 2017 een recordaantal van 4.019 meldingen (+20%) over harddrugs. Er is al jaren een stijgende lijn zichtbaar in het aantal tips over de productie van en handel in harddrugs.

Ten opzichte van 2010 is het aantal zelfs verdubbeld. Dankzij de tips werden vorig jaar grote partijen cocaïne onderschept, drugslabs ontmanteld en straathandel aangepakt. Ook het aantal meldingen over financieel-economische delicten en voetbalgeweld nam in 2017 toe. In totaal gaven anonieme melders 16.918 tips door.

De meldingen over harddrugs zijn divers. Van de opslag van grondstoffen tot de productie van synthetische drugs en van grootschalige drugssmokkel tot straathandel. In november bracht een anonieme tip de politie in Tilburg op het spoor van 3.200 liter grondstof voor de productie van drugs, voldoende voor ongeveer 1,5 miljoen xtc-pillen. De vaten met de stof lagen opgeslagen in een woonwijk en waren volgens de politie ‘zeer brandbaar, giftig en explosief’. Ook in Etten-Leur, Bergen op Zoom en het Friese Haulerwijk werden drugslabs in woonwijken ontmanteld dankzij M.-tips.

Dankzij een M.-tip trof de douane in april 65 kilo cocaïne aan in een wagen van een kaasverkoper. De drugs zaten verstopt in een verborgen ruimte. De vondst had een straatwaarde van 1,5 miljoen euro. Ook in de Rotterdamse haven werden grote partijen cocaïne opgespoord. In juni leidde een anonieme tip naar veertig kilo cocaïne, vijftig kilo hennep en een grote som contant geld. In december werd een partij van honderd kilo cocaïne onderschept. Ook op kleinere schaal werden drugshandelaren in de kraag gevat. Zo werden in Amstelveen, Weert, Zoetermeer, Geertruidenberg en Woerden aanhoudingen verricht na waardevolle tips over drugshandel.

Dark web

M. ontvangt steeds vaker tips over drugshandel via het dark web. Zo waren M.-tips aanleiding voor een gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse en Duitse opsporingsdiensten. Dit leidde begin december tot vier aanhoudingen in Haaksbergen en het Duitse Bad Bentheim. Eén van de Nederlandse verdachten zou via het dark web handelen in drugs, dat vervolgens betaald werd in bitcoins. Deze werden witgewassen door middel van autohandel via de Verenigde Staten en Duitsland. Er werd beslag gelegd op twintig dure personenauto’s, tientallen merkhorloges en bitcoin-rekeningen in meerdere landen.

Volgens Nanina van Zanden, projectleider bij het darkwebteam van de politie, is deze werkwijze bekend: “Er is een verplaatsing zichtbaar van de handel in drugs van de fysieke wereld naar de digitale wereld en het dark web. Daarbij wordt gebruik gemaakt van witwaspraktijken met virtual currencies. Ons team richt zich op aanpak van de criminaliteit op het dark web en het ondermijnen van de anonimiteit en het vertrouwen op dit platform. Tips via M. verstevigen onze informatiepositie en bieden waardevolle aanknopingspunten om verder te rechercheren.”

Crimineel vermogen

Veel vormen van criminaliteit gaan gepaard met financieel-economische delicten. Het aantal tips hierover steeg vorig jaar met 17% naar 616. Met name meldingen over witwassen (182 tips, +24%) en crimineel vermogen (240 tips, +17%) namen fors toe. Dankzij M.-tips kwam in 2017 minstens 1,7 miljoen euro aan criminele winsten boven tafel en werd ruim 1,8 miljoen euro aan fraude vastgesteld.

Opsporing hooligans

Opvallend is het aantal anonieme tips (74) over voetbalgeweld. Nooit eerder was dit aantal zo hoog. Een aanzienlijk deel van deze tips kwam naar aanleiding van de rellen in de Rotterdamse binnenstad op 7 mei. Na het mislopen van de landstitel door Feyenoord werd de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en verkeersborden. Meer dan honderd hooligans werden op de dag zelf aangehouden. Na het tonen van foto- en videomateriaal werden mede dankzij M.-tips nog eens vijftig verdachten opgespoord.

Frank Paauw, politiechef eenheid Rotterdam hierover: “Je gaat voor je plezier naar het stadion. De gebeurtenissen in de binnenstad passen daar absoluut niet bij. Uit de meldingen blijkt dat supporters dit gewelddadige gedrag niet pikken. M. biedt een uitstekend vangnet voor het melden over dit soort onderwerpen.” Dat laatste bleek ook na ongeregeldheden rondom het duel tussen Willem II en NAC op 8 december. Mede dankzij een M.-tip werd de identiteit achterhaald van een aantal bezoekers die in het stadion met vuurwerk gooiden. Willem II legde drie supporters een stadionverbod op van anderhalf jaar.

Giftige uitstoot

Dankzij de tips werden afgelopen jaar minstens 1.271 verdachten aangehouden en 854 misdrijven opgelost of voorkomen. Van ruim de helft van de meldingen is het resultaat op dit moment nog niet bekend. Bij grootschalige onderzoeken kan de tijd tussen een melding en een eventuele rechtzaak oplopen. Begin dit jaar eiste het Openbaar Ministerie (OM) een boete van 1,2 miljoen euro tegen een Amerikaans bedrijf met 43 locaties wereldwijd. De vestiging in Zoetermeer stootte jarenlang illegaal de kankerverwekkende gas ethyleenoxide uit in de buitenlucht. Dat kwam in 2009 aan het licht dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem en werd uiteindelijk begin dit jaar behandeld door de rechtbank. ‘Het gaat om complexe materie, waar veel onderzoek voor gedaan moet worden. Daarom kost zo’n zaak veel tijd’, aldus een woordvoerder van het OM.