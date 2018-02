A4 richting Antwerpen afgesloten na aanrijding vrachtauto met man

Het verkeer moet dinsdagochtend rekening houden met veel hinder door een ernstig ongeluk op de A4 naar Antwerpen. Bij Bergen op Zoom ging het mis en de weg is dicht.

Een vrachtwagen reed rond 9.00 uur tussen de afslag Bergen op Zoom Zuid en Hoogerheide toen plotseling een aanrijding ontstond met een man. Diverse hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulancedienst met traumahelikopter gingen met spoed naar de plek van het ongeval.

Ziekenhuis

De hulpverlening was vooral gericht op de gewonde man (gegevens volgen later). Hij werd rond 10.00 uur vervoerd naar een ziekenhuis. De bestuurder van de vrachtauto (gegevens volgen later) werd opgevangen en door de politie verhoord.

Stremming

De snelweg richting Vlissingen werd voor de hulpverlening en het politieonderzoek afgesloten. Diverse getuigen werden verhoord. Ook werd door de politie een sporenonderzoek ingesteld. Het verkeer werd omgeleid. Verkeer richting Vlissingen werd aangeraden om te rijden via Zierikzee en richting België via Roosendaal en Breda.