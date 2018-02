Grote brand Zeewolde onder controle

In Zeewolde heeft dinsdagochtend een grote brand gewoedbij een bedrijf op een industrieterrein aan de Baardmeesweg.

De brand brak rond 08.45 uur uit. Meerdere brandweer-eenheden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat de vlammen overslaan naar naastgelegen panden.

Inmiddels is de brand onder controle en is de brandweer nog enige tijd bezig met het nablussen van de brand.

De rook was in de verre omtrek te zien. De rook trok richting Lelystad en Almere-Buiten. Via een burgernetmelding heeft de brandweer omwonenden verzocht ramen- en duren gesloten te houden.