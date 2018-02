GPS systeem leidt agenten naar gestolen Porsche in loods

Dit gebeurde naar aanleiding van een aangifte van de diefstal van een Porsche Cayenne.

De eigenaar van de betreffende Porsche heeft in zijn auto een GPS systeem laten bouwen. Dit systeem sloeg maandagochtend in de omgeving van de Raasdorperweg aan. De eigenaar schakelde de politie in en stuurde de agenten naar de plek waar het systeem aansloeg. De politie trof op deze plek een grote loods aan en hoorde geluiden uit het pand. Op aankloppen werd niet gereageerd. De aanwezige agenten riepen daarna in de richting van de loods dat zij van de politie waren en de verdachten kozen toen eieren voor hun geld; het duo besloot naar buiten te komen en kon worden aangehouden.

Een politieagent die vervolgens de loods inkeek, zag de gestolen auto staan: “We zagen de Porsche Cayenne staan zonder deuren, stoelen en dashboard.”

De verdachten werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De politie doet nader onderzoek en is op zoek naar getuigen.