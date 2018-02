A4 richting Antwerpen afgesloten vanwege ernstig ongeval

Door een aanrijding tussen een vrachtwagen en een man is de snelweg A4 bij Bergen op Zoom in de richting van Antwerpen enige tijd afsloten geweest.

Volgens de Verkeersinformatiedienst raakte de man gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de vrachtwagen is door de politie opgevangen en zal worden gehoord over het ongeval.

Omstreeks 12.30 uur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. Door het ongeval was volgens de VID een file van vier kilometer ontstaan.