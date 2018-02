40 procent van de stellen is het oneens over geldzaken

In Nederland zegt 73 procent van de mannen tevreden te zijn over hoe zijn partner met geld omgaat. Van de vrouwen is 67 procent hierover tevreden en vindt 9 procent dat haar partner slecht met geld omgaat. Van de stellen is 40 procent het over geldzaken niet altijd met elkaar eens. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ziet dat vrouwen bewuster met geld omgaan dan mannen. Ze checken vaker of afschrijvingen kloppen, vergelijken vaker prijzen en kijken vaker of ze een aankoop kunnen betalen voordat ze hem doen. Bij 31 procent van de stellen denken de partners verschillend over de manier waarop je met geld kunt omgaan. Dit blijkt uit de factsheet Geld en Relatie 2018, waarin het Nibud op een rij heeft gezet hoe mannen en vrouwen omgaan met de huishoudfinanciën. Deze cijfers zijn een voorpublicatie van een groter Nibud-onderzoek naar de financiële administratie van consumenten, dat in april naar buiten komt.

Vrouw gaat bewuster met geld om dan de man

Driekwart van de mannen vindt dat zijn partner goed met geld omgaat. Van de vrouwen vindt 67 procent dat. Bij 31 procent van de stellen denken de beide partners verschillend over de manier waarop je met geld kunt omgaan. Het Nibud ziet dat vrouwen bewuster met geld omgaan dan mannen. Ze checken vaker of afschrijvingen kloppen (82 versus 74 procent van de mannen), vergelijken vaker prijzen (61 versus 53 procent) en controleren vaker voor ze een aankoop doen of ze het kunnen betalen (86 versus 77 procent). Ook maken vrouwen vaker een boodschappenlijstje: 76 procent versus 64 procent van de mannen. Het Nibud adviseert stellen regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen over geld en geldzaken. Verschillend denken over geld hoeft geen probleem te zijn, maar het is wel belangrijk om goede afspraken te maken over de financiën en de administratie.

Een van beiden doet administratie

Bij bijna 70 procent van de huishoudens doet een van beide partners de financiële administratie. Het gaat dan om het bewaren van belangrijke documenten op een geordende manier en het op tijd betalen van alle rekeningen. Bij stellen ouder dan 50 jaar doet de man dit vaker dan de vrouw. Bij alle stellen komen e-mailberichten over de vaste lasten – van bijvoorbeeld de energiemaatschappij, internetprovider of verzekeringsmaatschappij - twee keer zo vaak op het e-mailadres van de man terecht. Het Nibud adviseert om voor de financiële administratie een gezamenlijk e-mailadres te maken waarop alle post binnen kan komen. Bij twee op de tien stellen gebeurt dit. Bij 45 procent van de stellen komen e-mailberichten van partijen waarmee contracten zijn afgesloten binnen op verschillende e-mailadressen. Het Nibud adviseert stellen bij wie een van beide partners alle administratie op zich neemt, ervoor te zorgen dat de ander ook op de hoogte is van de gezamenlijke abonnementen, contracten en inlogcodes.