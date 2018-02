Man (39) uit Emmen aangehouden voor kofferbakmoord

De politie heeft dinsdag een 39-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Ralf Meinema. Hij is in zijn woning aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

Sinds 31 maart 2017 doet de politie onderzoek naar de gewelddadige dood van de toen 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen. Hij werd die ochtend dood in de kofferbak van zijn auto aangetroffen. De auto lag half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol.

Hulp publiek

Vorige week riep de politie opnieuw de hulp van het publiek in voor deze zaak. Zo werd via politie.nl, social media en Opsporing Verzocht gevraagd om informatie en om antwoorden op concrete vragen. Dat leidde tot enkele tientallen tips. Alle binnengekomen informatie heeft in combinatie met het rechercheonderzoek geleid tot de aanhouding van vandaag. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit

Volgens De Telegraaf is de verdachte de 39-jarige Henk O. uit Emmen. Hij zou woonachtig zijn op een klein woonwagenkamp in de wijk De Rietlanden. De politie zou de wagen van O. hebben uitgekamd op eventuele sporen. Opvallend detail is dat de telefoon van Meinema voor het laatst een mast in deze omgeving heeft aangestraald.