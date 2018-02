Iedere Nederlander in 2020 donor tenzij actieve 'Nee'

Dinsdagmiddag is na hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer om 16.30 uur de nieuwe donorwet van Pia Dijkstra (D66) aangenomen. Dit betekent dat iedere Nederlander in principe donor is tenzij hij of zij hiertegen bezwaar maakt.