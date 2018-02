Nieuwe donorwet aangenomen

De nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit houdt in dat alle volwassen Nederlanders automatisch orgaandonor zijn, tenzij men aangeeft dit niet te willen.

Uit de hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer bleken er 38 senatoren voor de wet te zijn en 36 leden van de Eerste Kamer stemde tegen de nieuwe wet.

Voorheen was met pas donor als men vooraf een codicil had ingevuld, of als de nabestaanden deze keuze maakten.

Een groot deel van de Eerste Kamer stemde tegen het plan omdat dit een te grote inbreuk zou maken op de onaantastbaarheid van het lichaam en keuzevrijheid van de burger.