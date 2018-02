Zijlstra stapt op als minister van Buitenlandse Zaken

Hij heeft de eer aan zichzelf gehouden, de minister van Buitenlandse Zaken heeft besloten op te stappen. Dit heeft hij bekend gemaakt aan het begin van het debat in de Kamer over de leugen van een ontmoeting met president Poetin.

Zijlstra zei: ‘met afstand de grootste fout in mijn politieke bestaan. Nederland verdient een minister van Buitenlandse Zaken die boven elke twijfel verheven is.’

Excuses

De minister bood gisteren al zijn excuses aan voor de leugen, maar veel van de oppositiepartijen concludeerde dat de functie als minister van Buitenlandse Zaken onhoudbaar was geworden.

Poetin

Meerdere keren vertelde Zijlstra dat hij aanwezig was geweest bij een bijeenkomst in het buitenhuis van de Russische president Poetin. Zijlstra gaf maandag toe dat hij nooit bij deze bijeenkomst was geweest. Hij zou het verhaal gehoord hebben van voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer