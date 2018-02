In Dommel aangetroffen lichaam van man geborgen

Dinsdagmiddag is in het water van de Dommel aan de Florijn in Boxtel rond 14.00 uur een levenloos lichaam van een man gevonden. Dit heeft de politie dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Forensisch onderzoek

'Verder onderzoek moet uitwijzen om wie het gaat en wat de doodsoorzaak is. Forensisch experts zijn ter plaatse een onderzoek gestart en werden daarbij ondersteund door de brandweer.

Overzichtsfoto's

Vanuit de politiehelikopter zijn er overzichtsfoto's van het gebied van de vindplaats gemaakt. Vervolgens is ook in het water verder onderzoek geweest om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Sectie

Het lichaam van de man is door de brandweer geborgen. Op het lichaam zal sectie worden verricht om meer te weten te komen over de doodsoorzaak. Daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid. Ook wordt verder uitgezocht wie de overleden man is.