18-jarige verdachte dubbele liquidatie Rhijnauwensingel opgepakt

Liquidatie was voorbereid

Bij de liquidatie werd vanuit een zwarte Audi op de twee slachtoffers geschoten. De liquidatie was voorbereid. Op camerabeelden is een verdachte te zien die eerder op de dag uit dezelfde auto stapt op de Rhijnauwensingel. De vluchtauto van de daders was eerder uit Rotterdam-Ommoord gestolen en werd na de liquidaties in brand gestoken op de Kruisweg in Ridderkerk.

Seat eerder al gevolgd

Het blijkt wel dat de daders zich goed voorbereid hebben, want de politie weet dat al in de morgen van 18 december de Audi vlak achter de Seat van de slachtoffers heeft gereden op de Stadionweg in Rotterdam. En in de uren voor de liquidatie op 20 december is de auto meermalen gezien in de omgeving van de Rhijnauwensingel.

Vluchtroute bekend

Ook weet de politie meer over hoe de daders zijn gevlucht. De Audi is vanaf de Rhijnauwensingel de Cannenburchstraat op gereden, daarna linksaf de Groeninx van Zoelenlaan op. Daarna is de Audi vermoedelijk direct door gereden naar de Kruisweg in Ridderkerk, achter manege het Reyerbos. De auto is daar waarschijnlijk meteen rond 19.00 uur die avond geparkeerd en vervolgens zijn de daders vermoedelijk weg gelopen richting Ridderkerk Centrum.

Gerichte aanslag op Gilbert Henrietta

Het lijkt dat de aanslag gericht was op Gilbert Henrietta en dat Lindomar Elisabeth doodgeschoten is omdat hij toevallig bij hem in de auto zat. En de rechercheurs vermoedden het al ter plekke, maar inmiddels - medio februari - hebben wapenexperts bevestigd dat er die avond is geschoten met een kalashnikov.

Overleden

De 25-jarige Lindomar Elizabeth en de 26-jarige Gilbert Henrietta liepen die avond naar hun auto, een Seat Leon, op de Rhijnauwensingel. Op het moment dat ze in de auto zaten, werd vanuit een passerende Audi Station vele malen op de auto geschoten. De twee jonge Rotterdammers overleden op de locatie aan hun verwondingen.

Vluchtauto en route

Getuigen vertelden de politie tijdens het buurtonderzoek dat na de schietpartij een zwarte Audi stationwagen met hoge snelheid was weggereden in de richting van de Groeninx van Zoelenlaan. Ook omstanders verderop in de wijk viel het op dat de bestuurder van een donkere auto asociaal over de weg reed in de richting van Ridderkerk.

Ondanks de snelle inzet van agenten en een zoektocht in de omgeving werd de vluchtauto niet gevonden, tot later die nacht. Toen kreeg de politie de melding van een donkere Audi in brand op de Kruisweg in Ridderkerk. De politie nam deze auto in beslag en uit onderzoek bleek dat deze auto tussen 16 december 21:30 uur en 17 december 04.00 uur was gestolen vanaf de Cordell Hullplaats in Rotterdam-Ommoord.

Kort na het incident zag een getuige de vluchtauto nog rijden en schreef het kenteken JF-361-K op. Deze kentekenplaten bleken tevens gestolen tussen 17 december 14:15 en 23:00 uur vanaf een auto aan de Heemraadssingel in Rotterdam.

Voorbereiding liquidatie

Het onderzoeksteam heeft inmiddels veel camerabeelden verzameld uit de omgeving én van de mogelijke vluchtroute. Die worden allemaal bekeken. Op één van de beelden is het schietincident zichtbaar. Ook is te zien dat op de dag van de liquidaties een zwarte Audi meermalen op de Rhijnauwensingel parkeert. Het lijkt een voorverkenning. Zo'n 1,5 uur voor het schietincident stapt er een man uit de Audi en steekt de straat over. Hij stapt uit dezelfde auto als waar de daders in wegreden na de liquidaties.

Vragen

De politie heeft nog steeds belangrijke vragen voor dit onderzoek. Wie heeft bijvoorbeeld gezien dat de Audi achter het Reyerbos is neergezet, of wie heeft zes uur later gezien dat iemand naar die Audi toe kwam om hem in brand te steken?

Als u meer informatie heeft over dit ernstige misdrijf neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem kan ook via 0800-7000 of via het Team Criminele Inlichtingen? Dat kan via 079-3458999.