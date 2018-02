Leiders No Surrender verdacht van aansturen criminele organisatie

De politie heeft woensdag in Hulst één van de leiders van motorclub No Surrender aangehouden.

De 41-jarige man wordt ervan verdacht, samen met de eerder aangehouden leider van dezelfde motorclub, leiding te geven aan een landelijk opererende criminele organisatie. De No Surrender leider is aangehouden in zijn woning. Op dit moment houdt de politie op een drietal locaties een zoeking. Het gaat om de woning van de verdachte, zijn bedrijf en een café waar clubavonden van No Surrender worden gehouden. De zoekingen zijn gericht op het vinden van ondersteunend bewijsmateriaal en het verzamelen van informatie over criminele activiteiten in georganiseerd verband.

Eerdere aanhouding

De andere nationale leider van No Surrender werd dinsdag 12 december aangehouden op verdenking van (zware) mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. Daar komt nu dus leiding geven aan een criminele organisatie bij. Hij zit nog altijd vast.



Wat is een criminele organisatie?

Een criminele organisatie is een organisatie die het plegen van misdrijven als doel heeft. De aangehouden man wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan zo’n criminele organisatie onder de vlag van motorclub No Surrender. Het oogmerk van de criminele organisatie is onder anderen het plegen van geweldsdelicten en het bezit van en de handel in verdovende middelen.



Onderzoek No Surrender

De aanhouding maakt onderdeel uit van een langer lopend onderzoek naar criminele activiteiten binnen motorclub No Surrender. De overheid heeft bijzondere aandacht voor criminele motorclubs en hun leden vanwege diverse incidenten en criminele activiteiten in het land. Het onderzoek richt zich niet enkel op individuen, maar op een structurele aanpak van criminele motorclubs. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.