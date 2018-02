Geen treinen van en naar Woerden door kapotte bovenleiding

Dit komt omdat op het traject bij Woerden een bovenleiding is gebroken. Dit meldt de NS woensdag.

De reizigers worden gewaarschuwd dat de reparatie lang kan gaan duren en dat er tot 17.30 uur geen treinen rijden. Er rijden wel snelbussen.

Volgens Omroep West staat er één trein al urenlang stil en mogen passagiers er niet uit.

Op Twitter meldt Annemiek de Ruiter: 'Bovenleiding stuk bij Woerden. Spannend omroepbericht: we mogen de gestrande trein niet verlaten want dan zouden we geëlektrocuteerd kunnen worden'. #treinleven #spannend