Woordnachtfestival opent met Adriaan van Dis over postkoloniale literatuur

Hij houdt dit jaar de Anna Blamanlezing, met als onderwerp postkolonialisme. Woordnacht presenteert gedurende twee dagen tientallen programma’s waarin ruim 60 auteurs optreden zoals Arthur Japin, A.F.Th. van der Heijden, Joke van Leeuwen, Kluun en dichter des vaderlands Ester Naomi Perquin. Het festival vindt plaats op vrijdag 13 en zaterdag 14 april op meerdere locaties in het centrum van Rotterdam.

Het festival legt deze editie een accent op postkoloniale literatuur en de huidige samenleving, globalisering en nieuwe wereldbeelden. Van Dis spreekt hierover tijdens zijn lezing en gaat er met collega’s over in debat. De Anna Blamanlezing, over literatuur en engagement in een complexe en roerige tijd, is genoemd naar de bekende naoorlogse Rotterdamse auteur.

Woordnacht is het grote jaarlijkse evenement rondom de actuele Nederlandstalige literatuur. Alle mogelijke genres van poëzie en proza tot levenslied en het populaire spoken word presenteren zich. Ook de literaire strip is dit jaar sterk vertegenwoordigd. Van A.F.Th. van der Heijden en Dick Matena wordt een gloednieuw beeldverhaal gepresenteerd en vertolkt door toneelgroep Hond & Wolf. Adriaan van Dis en tekenaar Peter van Dongen becommentariëren hun verstripping van Familieziek.

Verrassingen

Woordnacht wil meer bieden dan schrijvers die voorlezen uit eigen werk en vindt dat veel literatuurfestivals gemakzuchtig programmeren. Het festival zoekt naar uitdagende invalshoeken. Tot de verrassingen behoort onder meer een intieme voorstelling hoog in het Marriott Hotel tegenover het Centraal Station. Micha Hamel schreef de voorstelling speciaal voor het festival. Ook is er een gesproken open brief van acht spoken wordperformers aan de samenleving en de eerste literaire 3-D voorstelling ter wereld. Op de zaterdag zijn documentaires te bekijken zoals Een wereld tussen twee oren van Hedy Honigmann over Joke van Leeuwen en ’s avonds staan er talkshows, performances, boekrecensies, lezingen en voorstellingen op het programma. Naast een flink aantal bekende auteurs laten ook nieuwe lichtingen van zich horen, met optredens van Jamal Ouarachi en Emily Kocken tot Bernard Wesseling en Fikry El Azzouzi.

Vlaamse tint

Aan deze editie van Woordnacht doen opvallend veel Vlamingen mee waaronder Koen Peeters, winnaar van de ECI Literatuurprijs. Een bijzonder project is de voorstelling van het AKOM Ensemble i.s.m. Patty Trossèl die muziek schreven bij de magische poëzie van de Antwerpse dichter Peter Holvoet Hanssen. Daarnaast lanceert Woordnacht de eerste Vlaams-Nederlandse Uitgeversbeurs.

FESTIVAL WOORDNACHT 2018 wordt gehouden op vrijdag 13 en zaterdag 14 april 2018. Het programma is van 19.00 – 00:00 en van 13:00 - 03:00 uur

Locaties in het centrum van Rotterdam o.m. Arminius, Codarts, Rotterdamse Schouwburg, Marriott Hotel, Centrale Bibliotheek, Boekhandel Donner, Kino, Galerie Christian Ouwens, Galerie Cokkie Snoei, Galerie NL=US, Pauluskerk, Chabotmuseum, Kaapse Maria.

Entree: €20,- (passe-partout gedurende twee dagen) of €15,- (studentenkorting)

Meer informatie/kaartverkoop: www.woordnacht.nl.