Man loopt schotwond op in Schagen, vuurwapen gevonden

Schotwond

Het slachtoffer belde thuis 112 nadat hij gewond was geraakt. Hij gaf aan dat hij vastgepakt was op straat door een man en een dreun tegen zijn bovenlichaam voelde. Toen de politie er was bleek dat hij een schotwond had. De 26-jarige man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar.

Vuurwapen gevonden

Het vuurwapen dat mogelijk is gebruikt bij dit incident, is in de nabijheid van het plaats delict gevonden. Het vuurwapen is in beslag genomen voor onderzoek. Ook doet de politie nog steeds onderzoek naar de toedracht van dit incident en vraagt aan getuigen die mogelijk in de nacht van dinsdag op woensdag iets hebben gezien dat met dit schietincident te maken kan hebben om contact op te nemende recherche in Den Helder op telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.