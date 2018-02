John van den Heuvel moet ‘postbode van de penoze’-artikel rectificeren

Een serie artikelen van misdaadjournalist John van den Heuvel in De Telegraaf en Metro waarin strafrechtadvocaat Stijn Franken onder meer ‘postbode van de penoze’ werd genoemd, is onjuist en misleidend. Dit meldt de rechtbank Amsterdam woensdag.

'Uitgever TMG moet in beide kranten een rectificatie plaatsen. Ook moeten TMG en Van den Heuvel de advocaat ten minste 10.000 euro schadevergoeding betalen', aldus de rechtbank.

‘Boodschappenjongen voor Holleeder’

Franken werd er op 22 en 23 februari 2017 in de twee dagbladen van beschuldigd dat hij voor zijn toenmalige cliënt Willem Holleeder brieven de gevangenis zou hebben binnengesmokkeld. Daarbij werd bovendien de suggestie gewekt dat Holleeder op die manier mensen buiten de gevangenis had kunnen bedreigen. Justitie zou woest zijn op de advocaat, zo schreven de kranten.

Onvoldoende wederhoor

Via Franken zijn inderdaad enkele brieven van een vriendin van Holleeder in de gevangenis terechtgekomen. Deze brieven waren echter door een vergissing op het kantoor van Franken tussen de stukken van de advocaat beland. Franken had dit zelf al begin 2016 gemeld bij de Orde van Advocaten. In het onderzoek dat daarop volgde, bleek dat er inderdaad van opzettelijk binnensmokkelen geen sprake was.

Wederhoor

Dit onderzoek kwam echter pas na de publicaties in De Telegraaf en Metro aan het licht. De rechter concludeert dat dit komt doordat Van den Heuvel onvoldoende wederhoor heeft gepleegd. In plaats van de beschuldiging voorafgaand aan de publicatie uitgebreid aan Franken voor te leggen, handelde Van den Heuvel de wederhoor slechts af als een formaliteit, in een telefoongesprek van hoogstens twee minuten.

Onvoldoende bewijs

Daar komt nog bij dat de journalist onvoldoende bewijs had om zijn beschuldiging hard te maken. Dat brieven via Franken bij Holleeder terecht waren gekomen stond in een proces-verbaal dat deel uitmaakte van het onderzoek van de Landelijke Recherche naar Holleeder.

Meer bewijs moeten verzamelen

Deze stelling werd daarin echter verder niet onderbouwd. Gezien de ernst van de beschuldiging had Van den Heuvel meer bewijs moeten verzamelen voordat hij zijn artikelen publiceerde. Ook voor de stellingen dat er in de brieven geheime boodschappen stonden en dat Franken behulpzaam is geweest bij het naar buiten brengen van bedreigingen, hebben TMG en Van den Heuvel geen bewijzen kunnen aanleveren.

Rectificatie en schadevergoeding

TMG moet op de voorpagina’s en de websites van De Telegraaf en Metro een rectificatie plaatsen waarin wordt aangegeven dat de kranten de advocaat ten onrechte hebben beschuldigd. Bovendien moeten TMG en Van den Heuvel Franken 10.000 euro immateriële schadevergoeding betalen. Ook zal de materiële schade van Franken moeten worden vergoed. De hoogte hiervan wordt in een latere procedure vastgesteld.