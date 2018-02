Oproep tot 'stilte' in sauna leidt tot kopstoot

De politie heeft dinsdagavond in Tilburg een 22-jarige man uit Arnhem is in een wellnesscentrum aan de Moerse Dreef opgepakt. 'De 22-jarige man zou een andere bezoeker hebben mishandeld en een kopstoot hebben gegeven', zo meldt de politie woensdag.

Sauna

Dinsdagavond rond 19.20 uur maande het slachtoffer de verdachte meerdere keren tot stilte in de sauna. 'Er ontstond duw- en trekwerk waarna de verdachte volgens het slachtoffer een kopstoot uitdeelde', aldus de politie.

Aanhouding

Het personeel werd gewaarschuwd en zij waarschuwden de politie. Daarop is de Arnhemmer opgepakt voor mishandeling. Hij is na verhoor een dag later in vrijheid gesteld.