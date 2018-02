Duits energiebedrijf verlaagt gasverbruik met 1,7 miljard m3

Gasmengen

EWE heeft het plan hiervoor woensdag gepresenteerd aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. 'Het energiebedrijf wil de vermindering realiseren door laagcalorisch gas uit Groningen met hoogcalorisch gas te mengen en vervolgens een stikstofinstallatie in Duitsland te bouwen', aldus het ministerie.

Stefan Dohler

Het plan werd vandaag in Den Haag toegelicht door topman Stefan Dohler van EWE. Het Noord-Duitse energiebedrijf wil de afname van Gronings gas in twee stappen verlagen. Via een nieuwe gasleiding neemt het bedrijf vanaf volgend jaar hoogcalorisch gas af vanuit Nederland. In een mengstation wordt dat gas door toevoeging van laagcalorisch gas omgezet in een kwaliteit die geschikt is voor de afnemers van EWE.

Stikstofinstallatie

Hiermee wordt op jaarbasis 0,8 miljard kubieke meter Gronings gas bespaard. Eind 2019 moet in Duitsland een nieuwe stikstofinstallatie gereed komen waarmee nog meer hoogcalorisch gas omgezet kan worden naar laagcalorisch gas. Dit moet nog eens een besparing opleveren van circa 0,9 miljard kubieke meter Gronings gas per jaar.

'Bijdrage aan veiligheid mensen in Groningen'

Stefan Dohler: 'EWE voorziet haar klanten uit Noordwest-Duitsland sinds 1962 van Nederlands gas. Na 55 jaar betrouwbare zakelijke relaties en als goede buren in Europa zien wij het als onze verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de mensen in Groningen en voor de leveringszekerheid in de gehele regio, ook in Duitsland. Vanwege de recente aardbeving in Zeerijp hebben we minister Wiebes vandaag aangeboden om onze afname van laagcalorisch gas al op zeer korte termijn met 75 procent te verlagen.'

Grote stap

Minister Wiebes is EWE dankbaar voor het plan. 'Het kabinet wil de gaswinning in Groningen zo snel als mogelijk verlagen tot 12 miljard kubieke meter. Dit initiatief van EWE betekent een grote stap. Ik waardeer het zeer dat EWE aangeeft zich verantwoordelijk te voelen voor het mede oplossen van de aardbevingsproblemen in Groningen. Op dit moment ben ik bezig om alle opties voor verdere verlaging van de gaswinning in kaart te brengen. Zo ben ik in gesprek met industriële grootverbruikers om te bezien of zij kunnen overstappen van laagcalorisch gas op duurzame alternatieven of hoogcalorisch gas. Daarnaast ben ik met mijn collega’s in België, Frankrijk en Duitsland in overleg over mogelijkheden om de buitenlandse vraag naar laagcalorisch gas versneld af te bouwen.'

Sinds 1962 Gronings aardgas

Energiebedrijf EWE importeert sinds 1962 Gronings aardgas. Het Noord-Duitse bedrijf is daarmee de oudste buitenlandse afnemer van gas uit het Groningenveld. EWE voorziet in Noord-Duitsland circa 800.000 huishoudens van laagcalorisch gas. Driekwart daarvan komt rechtstreeks uit Groningen.