Gewapende overval op maaltijdbezorger

Geen geld, geen mobiel, alleen wat eten en kleine, persoonlijke bezittingen zonder al te veel waarde. Dat was de buit van twee overvallers die woensdagavond een maaltijdbezorger op de Eduard van Beinumlaan in Schiedam overvielen. De politie is een zoektocht naar hen gestart.

Het eten was al online betaald en de telefoon lag toevallig net aan de oplader. En dus had de maaltijdbezorger niks om af te staan toen twee jongens hem de weg versperden en een vuurwapen op hem richtten. Een heftige bedreiging voor de 18-jarige bezorger, die de overvallers wat fastfood en een pakje sigaretten opleverde.



Ook zonder grote buit is deze overval een ernstig delict waar de politie direct een onderzoek op is gestart. Ook is Burgernet opgestart. Dit leverde een aantal tips op vanuit de wijk. De politie gaat deze nader onderzoeken.