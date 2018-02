Overvaller bejaarde vrouw doet zich voor als dokter

Door zich voor te doen als de dokter wist een man een 86-jarige bewoonster van de Kerkhoflaan in Rotterdam zover te krijgen dat ze de deur opende. Hij pakte haar beet, gaf haar een flinke duw en ging er met haar portemonnee vandoor. De man vertrok samen met een vrouw in een kleine witte auto.

Vermoedelijk kwam de kleine, witte auto vanaf de Crooswijksestraat, via de Pleretstraat richting de Kekrhoflaan waar de man en vrouw rond vier uur woensdagmiddag de overval plaatsvond. Na de overval vertrokken de man en vrouw in hun auto richting Rusthoflaan. De politie heeft een Burgernetbericht verstuurd met de vraag wie de man, vrouw en/of witte auto hebben gezien in dat stuk van Crooswijk rond vier uur.