17 doden en vele gewonden bij schietpartij op school VS

Bij een schietpartij op een middelbare school in Broward County in de staat Florida zijn zeker zeventien doden gevallen en een nog onbekend aantal gewonden.

De vermeende schutter (19) had op de school gezeten, maar was van school gestuurd. Hij kwam terug met een semi-automatische AR-15 en opende het vuur.

Sommige leerlingen verborgen zich tijdens de schietpartij in klaslokalen. Anderen renden in paniek naar buiten. De meeste stierven ter plekke aan hun schotwond. Een nog onbekend aantal gewonden is overgebracht naar een ziekenhuis.

De voorlopige trieste balans is dat 17 mensen zijn overleden, waaronder een leerkracht. De schutter is door de politie aangehouden. Over het motief van de dader is nog veel onduidelijk.

President Trump condoleert "de families van de slachtoffers van de verschrikkelijke schietpartij in Florida". Hij heeft contact met gouverneur Rick Scott van Florida.