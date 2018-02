Tweede explosief aangetroffen bij woning in Nieuwegein

De politie doet onderzoek naar de vondst van twee explosieven aan de Beatrixstraat in Nieuwegein. In de ochtend van 15 februari rond 5 uur werd een eerste voorwerp gevonden op straat. Later in de middag een tweede.

De politie heeft vervolgens de straat afgezet en de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) is ingezet. Bewoners konden tijdens de afzetting in hun huis blijven. Een nabijgelegen school is vanwege de afzetting wat later open gegaan. Iets voor 9.00 uur kon de straat weer worden vrijgegeven. Het explosief is door het EOD meegenomen voor verder onderzoek.

Tijdens politieonderzoek is een tweede explosief aangetroffen op straat. De straat is weer afgezet. Kinderen uit een nabij gelegen school werden uit voorzorg naar een veilige plek gebracht.

Woning eerder beschoten

In de nacht van dinsdag 6 februari op woensdag 7 februari vond er in dezelfde straat ook een incident plaats. Toen is er met een wapen geschoten op een huis. Voor hetzelfde huis werd op 15 februari het explosief gevonden. Of er een verband is tussen beide zaken wordt onderzocht.