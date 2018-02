Twee mensen gewond bij steekpartijen in Rotterdam

Woensdagavond is voor het politiebureau aan de Schiedamseweg nabij het Marconiplein een gewonde man aangetroffen. Ambulance en het MMT zijn met spoed ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is in een nabijgelegen café aan de Mathenesserweg neergestoken, en in elkaar gezakt voor het politiebureau. De man is opgemerkt door een trambestuurder.

Eerder op de avond is in Rotterdam-Alexander een zwaargewonde man met steekwonden aangetroffen. Hij is op straat gereanimeerd en later met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Of beide incidenten met elkaar te maken hebben is niet bekend.